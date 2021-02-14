أب لثلاثة داعشيين.. الدفاع تعلن الإطاحة بإداري

2021/02/14 | 00:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم السبت، الإطاحة بإداري ما تسمى بـ"فرقة اليرموك" الارهابية بعد استدراجه من سوريا.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعملية استخبارية تكتيكية تميزت بالجرأة والشجاعة والحرفية العالية بالتنفيذ، وبالتنسيق مع قيادة عمليات غرب نينوى، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة عشرة واستخبارات الفوج الثاني لواء المشاة 71 وفصيل استطلاع اللواء من الاطاحة باحد الارهابيين المهمين وهو الاداري لما تسمى بـ ( فرقة اليرموك ) الارهابية، بعد استدراجه من سوريا بتكتيك خاص لا يمكن الكشف عنه".

وأوضحت أن "الإرهابي دخل الحدود الدولية قادما من سوريا الى اراضينا مصطحبا احدى العوائل الداعشية للتمويه بواسطة التهريب عبر قرية بئر الحلو التابعة الى ناحية ربيعة غربي نينوى، وهو اب لثلاثة من ابرز الارهابيين في داعش، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

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