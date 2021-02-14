الدفاع : الاطاحة باداري ما تسمى بفرقة اليرموك الارهابية بعد استدراجه من سوريا

2021/02/14 | 00:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الدفاع عن الاطاحة باداري ما تسمى بفرقة اليرموك الارهابية بعد استدراجه من سوريا .وذكر بيان للوزارة : بعملية استخبارية تكتيكية تميزت بالجرأة والشجاعة والحرفية العالية بالتنفيذ والتنسيق مع قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة عشرة واستخبارات الفوج الثاني لواء المشاة ٧١ وفصيل استطلاع اللواء من الاطاحة باحد الارهابيين المهمين وهو الاداري لما تسمى ب ( فرقة اليرموك ) الارهابية بعد استدراجه من سوريا بتكتيك خاص لا يمكن الكشف عنه حيث دخل الحدود الدولية قادما من سوريا الى اراضينا مصطحبا احدى العوائل الداعشية للتمويه بواسطة التهريب عبر قرية بئر الحلو التابعة الى ناحية ربيعة غربي نينوى وهو اب لثلاثة من ابرز الارهابيين في داعش .واضاف ان الارهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب ./انتهى3

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