2021/02/14 | 00:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت وزارة الدفاع، اليوم السبت، الإطاحة بإداري ما تسمى بـ”فرقة اليرموك” الارهابية بعد استدراجه من سوريا.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “بعملية استخبارية تكتيكية تميزت بالجرأة والشجاعة والحرفية العالية بالتنفيذ، وبالتنسيق مع قيادة عمليات غرب نينوى، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة عشرة واستخبارات الفوج الثاني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أب لثلاثة داعشيين..



الإطاحة بإداري فرقة اليرموك بعملية استخبارية المركز الخبري الوطني.

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