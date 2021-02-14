العراق.. فرض حظر شامل لـ 3 أيام بالأسبوع وتحديد نسبة الدوام للموظفين بـ 50%


العراق.. فرض حظر شامل لـ 3 أيام بالأسبوع وتحديد نسبة الدوام للموظفين بـ 50%
2021/02/14 | 00:37 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد وزير الصحة حسن التميمي،  ان حظر

التجوال سيكون شاملاً لـ 3 أيام وجزئياً

لـ 4 أيام في الأسبوع بعد تطبيق قرارات

اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية

اعتباراً من يوم الخميس المقبل.

وقال في مقابلة متل

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