العراق.. فرض حظر شامل لـ 3 أيام بالأسبوع وتحديد نسبة الدوام للموظفين بـ 50%

2021/02/14 | 00:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الصحة حسن التميمي، ان حظر

التجوال سيكون شاملاً لـ 3 أيام وجزئياً

لـ 4 أيام في الأسبوع بعد تطبيق قرارات

اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية

اعتباراً من يوم الخميس المقبل.

وقال في مقابلة متل

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