2021/02/14 | 00:37 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد وزير الصحة حسن التميمي، ان حظر
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التجوال سيكون شاملاً لـ 3 أيام وجزئياً
لـ 4 أيام في الأسبوع بعد تطبيق قرارات
اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية
اعتباراً من يوم الخميس المقبل.
وقال في مقابلة متل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. فرض حظر شامل لـ 3 أيام بالأسبوع وتحديد نسبة الدوام للموظفين بـ 50%) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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