الصحة تعلن فرض غرامة على كل من لا يرتدي الكمامة

2021/02/14 | 00:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، السبت، عن فرض غرامة

على كل من لا يرتدي الكمامة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة سيف البدر

في بيان مقتضب، إنه "سيتم فرض غرامة 25

ألف دينار على كل من لا يرتدي الكمامة".

واصدرت اللجنة ا

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