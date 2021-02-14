"الشيوخ" الأمريكي يبرئ ترامب من التحريض على التمرد

2021/02/14 | 00:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: برأ مجلس الشیوخ الأمریكي، الیوم السبت، الرئیس السابق دونالد ترامب من تھمة "التحریض على التمرد" بعد أحداث اقتحام مبنى الكونغرس التي وقعت في السادس من ینایر الماضي.وصوت 57 عضوا في مجلس الشیوخ بینھم سبعة من الجمھوریین بالموافقة على إدانة …

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