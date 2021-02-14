2021/02/14 | 00:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | ترمب تعليقا على تصويت مجلس الشيوخ بتبرئته: حركتنا الوطنية بدأت للتو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | ترمب تعليقا على تصويت مجلس الشيوخ بتبرئته: حركتنا الوطنية بدأت للتو) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | ترمب تعليقا على تصويت مجلس الشيوخ بتبرئته: حركتنا الوطنية بدأت للتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).