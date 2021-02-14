أكملت اليوم 74 عامًا؛ وماذا بعد؟ - محمد عبد المجيد

2021/02/14 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_المجيد عبقريةُ الحياة هي قدرتها على الانتقال من الصب إلى الصاب، ومن الشهد إلى العلقم؛ فيتجرع الموت وهو يتمسك بالحياة ويستمتع بالحياة ولو كان يلفظ الروح.تنتقص سنوات العمر بقدر اللوم والتثريب؛ وكلما عاتبت ماضيك، خسرت شغفك بأوجه الجمال فيه، فيبهت مستقبلك ولو بقيتْ فيه أيام معدودات أو سنوات قلائل أو عُمرٌ غير مديد.لو كان لي أن أستعيد طفولتي وشبابي وكهولتي حتى أقوم بترتيبها من جديد، وأعيشها كـَرَّةً أ ......





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