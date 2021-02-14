واشنطن: تقرير الصحة العالمية عن كورونا يجب أن يكون خالصا من أي تأثير صيني

2021/02/14 | 01:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء

تقارير عن "رفض الصين تزويد خبراء منظمة

الصحة العالمية ببيانات أولية عن حالات

الإصابة المبكرة بكورونا في ووهان

الصينية".

وأعرب مستشار الأمن القومي في البيت

الأبيض

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