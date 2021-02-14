مجلس الشيوخ الأمريكي يبرئ الرئيس السابق دونالد ترامب من تهمة التحريض على التمرد

2021/02/14 | 01:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برأ مجلس الشيوخ مساء يوم السبت الرئيس

الأمريكي السابق دونالد ترامب من تهمة

التحريض على التمرد، بعد تأييد كثير من

الجمهوريين.

وصوت 57 من أعضاء مجلس الشيوخ، من بينهم 7

جمهوريين، لصالح إدانته، مقابل 43

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