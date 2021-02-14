كارل بوبر أو نهاية اليقين العلمي - زهير الخويلدي

2021/02/14 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي تمهيد"لا ينبغي لأحد أن يستخدم العقل لانتقاد ما كان خارج العلم"المعرفة الموضوعية لكارل بوبر تفيد انه حتى لو وضعنا جانبا "الفلسفات" التطورية، فإن المشكلة في "النظرية" التطورية نفسها هي طابعها اللغوي.



النظريات العلمية هي بيانات عالمية.



مثل كل التمثيلات اللغوية، فهي أنظمة من العلامات أو الرموز.



لذلك لا أعتقد أنه من المفيد التعبير عن الاختلاف بين النظريات العامة والعبارات الفردية بالقول إن الأخ ......





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