رئيس الوزراء: ماضون بخطوات محاربة الفساد

2021/02/14 | 02:15 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: مصطفى ابراهيم

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مُضي الحكومة بخطوات محاربة الفساد برغم الضغوطات الكبيرة التي تعيق هذا الملف.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان له: إن «رئيس مجلس الوزراء استقبل، أمس السبت، سفراء دول مجموعة الاتصال الاقتصادي الداعمة للعراق، واستعرض خلال اللقاء، آخر التطورات المتعلّقة بالخطوات الحكومية في مجال الإصلاح الاقتصادي، واكتمال إعداد الورقة الإصلاحية البيضاء، وتضمين المفاهيم المتعلقة بها في قانون الموازنة الاتحادية العامة المعروض الآن أمام مجلس النواب».

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