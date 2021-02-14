2021/02/14 | 03:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن,-(أ ف ب) – برّأ مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس السابق دونالد ترامب السبت من تهمة “الحضّ على التمرّد” إثر أعمال العنف التي شهدها مقرّ الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير الفائت.وأيّد 57 عضوًا في المجلس إدانة ترامب مقابل رفض 43، ما يعني عدم توافر غالبيّة الثلثين المطلوبة لإدانته.ورحّب ترامب بتبرئته، معتبرًا أنّ حركته […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الشيوخ الأميركي يبرئ ترامب بعد محاكمة تاريخية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الشيوخ الأميركي يبرئ ترامب بعد محاكمة تاريخية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).