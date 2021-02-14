خطر «كورونا» يتصاعد: «حظر جزئي» لأسبوعين

2021/02/14 | 06:00 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامي

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، امس السبت، فرض حظر على التجوال من الساعة الثامنة مساءً وحتى الخامسة صباحاً، بدءاً من الثامن عشر من الشهر الجاري، ولمدة أسبوعين.

واتخذت اللجنة التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي جملة قرارات للحد من تفشي فيروس كورونا، أولها «فرض حظر على التجوال من الساعة 8 مساء وحتى الخامسة صباحاً بدءاً من يوم الخميس 18 شباط ولمودة أسبوعين»، مع «اغلاق مراكز المساج والتجميل والمتنزهات لمدة اسبوعين».

وتضمنت قرارات اللجنة، «منع اقامة الفواتح ومجالس العزاء مع فرض غرامة خمسة ملايين للمخالفين، ومنع اقامة حفلات الافراح في قاعات المناسبات وغلقها من 15 شباط الى اشعار اخر، مع اغلاق المساجد والحسينيات كافة وفتحها اوقات الصلاة فقط لرفع الاذان».

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية أن «يكون التعليم في المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والاهلية الكترونياً من يوم 18 شباط باستثناء المراحل النهائية لطلبة كليات الطب».



وسجل العراق، بحسب الموقف الوبائي الذي نشرته وزارة الصحة، أمس السبت، 2190 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 حالات وفاة ناجمة عن الفيروس، مقابل 1158 حالة تعافٍ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجددت الوزارة، تحذيرها من خطورة الوضع الوبائي في العراق مع تصاعد الإصابات بفيروس كورونا والتهاون بالالتزام بالإجراءات الوقائية، مبينةً أنها قد تضطر للتوصية بالحظر الشامل والغلق التام في حال استمرار ارتفاع الإصابات، فيما أشارت إلى إعداد حزمة إجراءات لقطع سلسلة انتقال العدوى وتقليل الإصابات، أكدت إكمال الاستعدادات اللازمة لمواجهة الموجة الثانية من الوباء.وأكد وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي أن الوزارة «قلقة» بشأن عدم التزام المواطنين، بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وقال التميمي خلال مؤتمر صحفي، عقده في محافظة النجف، التي يزورها، «إننا قلقون من انتشار الوباء في العراق، حيث جاءت زيارتنا نتيجة لزيادة الاصابات في المحافظة ونتابع منذ يومين الزيادة المضاعفة بالنسبة للاعداد ونتوقع زيادة أكثر في الايام القادمة».

وأضاف أن «الشارع العراقي ما زال غير ملتفت إلى الوقاية ومسألة الكمامات، إذ وجدنا تجمعات كبيرة في كلا المحافظات التي زرناها».

وتابع، «سيطرنا على الوباء في السابق ونحتاج إلى أن نعيد السيطرة مرة أخرى، فبزيادة أعداد المصابين يمكن أن يتزايد اعداد الوفيات».

وبشأن لقاحات فيروس كورونا، أكد الوزير، أن «اللقاح سيصل نهاية شهر شباط وسنبدأ بتطعيم الشرائح المقررة من وزارة الصحة»، داعياً «الشرائح كافة وخصوصا شيوخ العشائر ومنظمات المجتمع المدني لمساعدتنا في التصدي للوباء، حيث قدمت وزارة الصحة أكثر من 30 ألف إصابة و83 شهيداً من الجيش الابيض».



وأكد أن «الوزارة أدخلت التقنيات المختبرية الخاصة لتحديد تمحور الفايروس وتحديد نسله، خاصة وأن السلالة الجديدة دخلت كل دول الجوار وقد يكون قد دخلت هذه السلالة وننتظر فحوصات المختبرات العراقية، وربما يومين أو ثلاثة سنعلن بشكل رسمي وضع هذه السلالة، إن كانت دخلت العراق أم لا».

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