محافظ البصرة يعلن وصول معدات معمل اسفلت أبي الخصيب والفاو

2021/02/14 | 06:00 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

اعلن محافظ البصرة المهندس اسعد عبد الامير العيداني عن وصول (٢٨) شاحنة تحمل معدات معمل اسفلت ابي الخصيب والفاو بطاقة انتاجية تصل بحدود ١٤٠ طن في الساعة .

وقال العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي الخاص وتلقت المستقبل العراقي نسخة منه ان المعمل هو صناعة سويسرية المانية مع معدات التبليط الخاصة به والتي تتكون من فارشات اسفلت المانية موديل (٢٠٢٠) نوع فوجل ١٨٠٠-٣ عدد(٢) وحادلات مطاطية وسل ستيل من صنع شركة فيرگن گروب الالمانية عدد(٤) و شاحنة نقل اسفلت سعة (٣٦٠٠٠) لتر نوع مارسيدس وسيارة رش برايمكوت نوع مارسيدس و شاحنة حمل لودر مارسيدس وشفل كاوسكي حجم ٨٠.

وبين» محافظ البصرة انه تم انجاز كافة الاعمال المدنية والترابية لموقع المعمل الذي سوف ينشأ على مساحة ١٦ دونم ،لافتاً الى ان المشروع ضمن مشاريع عام ٢٠١٩ والذي سيساهم بشكل كبير في توفير مادة الاسفلت لتبليط الكثير من المناطق .

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