النضال ضد التعاقد لا زال مستمرا... لتتضافر جهودُ كل ضحاياه - المناضل-ة

2021/02/14 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#المناضل-ة بعد أقل من شهر من معركة شغيلة البريد التي تضمنت إضرابا مفتوحا وأشكال احتجاج ميداني، تصاعد نضال شغيلة التعاقد المفروض في قطاع التعليم.



شهد البرنامج النضالي الأخير نجاحا كبيرا وتنويع أشكاله، كان أهمها معركة المؤسسات التي فتحت قنوات النقاش المباشر مع كل شغيلة القطاع: مرسمة منها أو مفروض عليها التعاقد.انتشرت احتجاجات الأساتذة- ات عبر كل ربوع البلد، وتدفقت الآلاف في "مسيرات الأقدام" على طول كيلومتر ......





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