الحب في ميزان الثقافة الاستهلاكية...! - عمران حاضري

2021/02/14 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عمران_حاضري الحب في ميزان الثقافة الاستهلاكية :الحب شعور أخلاقي جمالي و قيمة إنسانية ثابتة له أبعاده الذاتية و الموضوعية و أعمق من حصره وتعليبه في يوم معين و اقصوصة معينة :لا ننكر أن عيد الحب أصبح مناسبة لتسويق مشاعر سطحية باهتة مغتربة غير موائمة مع الحب كقيمة إنسانية راقية مركبة متعددة الأبعاد...



يتداخل فيها الفردي بالجمعي و الأخلاقي بالجمالي و الخاص بالعام...



جرى تتفيه هذه القيمة بحكم تداعيات الثق ......





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