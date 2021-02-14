الحراك الشعبي في مرحلة ما قبل (ربيع الشباب العربي) الحلقة الثالثة (3/ 18) - حسن خليل غريب

2021/02/14 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_خليل_غريب كتبت الدراسة في أوائل العام 2018خطة البحث- أولاً : نظرة تاريخية إلى تسلسل انطلاقة الانتفاضات العربية.- ثانيا : الفراغ الحزبي العربي فتح الأبواب أمام استغلال انتفاضات الحراك الشعبي العربي.- ثالثاً : موقع النظام العربي الرسمي.- رابعاً : نظرة توثيقية لمشاريع ما يسمى بـ )الشرق الأوسط الجديد).- خامساً : علاقة النظامين الإقليميين الإيراني والتركي بالحراك الشعبي.- سادساً : الم ......





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