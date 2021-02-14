المالية النيابية: 48 ساعة حاسمة للتصويت على الموازنة

2021/02/14 | 08:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

رجحت اللجنة المالية النيابية، الاحد، تمرير الموازنة بعد غدٍ الثلاثاء، بعد حسم الخلاف على حصة الإقليم خلال الـ 48 ساعة المقبلة وتثبيتها في الموازنة.وقال عضو اللجنة أحمد حمه في حديث لصحيفة "الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن «جميع مواد وفقرات الموازنة قد حسمت، باستثناء حصة الإقليم التي اعترضت عليها الكتل الشيعية ولم تحسم بعد».

وأضاف أن «الحوارات مستمرة داخل البرلمان ومن المؤمل التوصل الى اتفاق نهائي خلال الـ48 ساعة المقبلة»، مشيراً الى أنه «في حال تم حسمها من المرجح أن يتم تمرير الموازنة يوم الثلاثاء».

وأوضح حمه، أن «الحكومة لم تسجل أي ملاحظات على حصة الاقليم، والاعتراض داخل الكتل الشيعية».

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