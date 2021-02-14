مصرف النهرين يطلق مرابحات تصل إلى مليار دينار

2021/02/14 | 08:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن مصرف النهرين الإسلامي التابع لوزارة المالية، الاحد، قرب إطلاق مرابحات المشاريع الصغيرة والسكن والاستصناع والاستئجار للوحدات السكنية بمبالغ تتراوح بين 100 مليون ومليار دينار، وبحسب نوع المرابحة.وقال معاون مدير عام المصرف الدكتور عماد رسن في حديث لصحيفة "الصباح" وتابعته" الاقتصاد نيوز"، ان «الأيام القليلة المقبلة ستشهد إطلاق المرابحات الخاصة بمبادرة البنك المركزي العراقي التي ستشمل جميع المواطنين على حد سواء، وهي تصل الى مليار دينار بحسب الفئات، وتبدأ من المشاريع الصغيرة التي تتراوح نسبة المرابحة فيها من 3.5 إلى 4 % على الزبون، بمدة تتراوح من 5 الى 7 سنوات، بعد موافقة البنك المركزي»، منوهاً بأن «المبادرة شملت أيضاً، المرابحة الخاصة بمشاريع الإسكان التي تصل الى 100 مليون دينار، وبمدة سداد 15 سنة، مع التركيز على شراء الوحدات في المجمعات السكنية الحديثة»، مؤكداً أن «هذه المرابحات ستسهم بشكل فاعل في تحريك الاقتصاد العراقي». وأضاف، أن «المصرف يعمل الآن على إطلاق مرابحة (الاستصناع)، ونحن بصدد استحصال موافقة وزارة التخطيط عليها، التي تقضي ببناء أو إضافة بناء للمواقع سواء كانت صناعية أو تجارية أو سكنية، والتي تصل مرابحتها الى 100 مليون دينار، وبمدة 15 عاما وبضمانة عقارية، إضافة الى العمل على إطلاق مرابحة (الإجارة) التي تقضي بقيام الزبون بتقديم طلب للمصرف لشراء دار سكن، والمصرف يقوم بشرائها وفق شروط معينة، ويقوم المصرف الذي يسجل السكن باسمه بتأجيره للزبون لمدة 15 عاما، ومتى ما رغب الزبون بشرائه؛ فستكون له الأولوية بالشراء ويحول العقد باسمه بتسديد قيمة الدار»، منوهاً بأن «هذه المرابحات تشمل جميع المواطنين». وبين أن «نسبة المرابحة التي يتقاضاها المصرف، هي الأقل بالنسبة للمصارف الاخرى»، موضحاً أن «رأس مال المصرف حالياً يقدر بـ150 مليار دينار، ولديه ودائع تصل الى 20 مليار دينار، ويعمل المصرف على مضاعفتها من خلال تشجيع الزبائن على الايداع»، منوهاً بأن «المصرف ينتظر موازنة العام الحالي لإجراء التعيينات للمباشرة بافتتاح فرع جديد».وأفصح معاون مدير مصرف النهرين الاسلامي، عن أن «أعداد الموظفين الموطنة رواتبهم تجاوزت الـ 8 آلاف موظف، وجرى التعاقد مع إحدى الشركات الرصينة لتوريد 10 أجهزة صراف آلي سيجري نشرها في الوزارات والدوائر التي تضم موظفين وطنوا رواتبهم في المصرف إضافة الى الفرع الرئيسي»، مؤكداً أن «المصرف وضع خططا كفيلة بتسهيل المرابحات كافة الى الموظفين الموطنة رواتبهم بالمصرف».

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