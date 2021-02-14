كشف عن رسالة للمرجعية.. الفتح: دخول أميركا على خط الانتخابات يفقدها نزاهته

2021/02/14 | 08:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

كشف تحالف الفتح، الاحد، عن رسالة وجهتها المرجعية الدينية الى وزارة الخارجية بشأن التدخل الدولي في الانتخابات النيابية المقبلة، فيما حذر من ان دخول أمريكا على خط الانتخابات يفقدها نزاهته.

وقال النائب عن التحالف حامد الموسوي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “وزارة الخارجية أستلمت رسالة من المرجعية بشأن الانتخابات”، مبينا أن “المرجعية رفضت في رسالتها التأثير الدولي على مسار الانتخابات”.

وأضاف ىأن “دخول أمريكا على خط الانتخابات يفقدها نزاهتها”، مشيرا إلى ان “ العراق ذاهب نحو الهاوية اذا تسلط مجلس الامن على الانتخابات”.

ولفت الموسوي إلى ان “الحكومة بعثت رسالة خطيرة الى مجلس الامن الدولي بخصوص الاشراف على الانتخابات”، محذرا في الوقت نفسه من أن “التحالف الدولي قد يتدخل بالانتخابات عبر “حماية” بعثات الإشراف”.انتهى 25

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