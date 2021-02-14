توقعات الأمطار والثلوج خلال الأيام المقبلة

2021/02/14 | 08:45 - المصدر: NRT عربية

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كشف المتنبىء الجوي، حسين الأسدي، عن آخر تطورات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى تأثير منخفض جوي قطبي بقيم تبريد عالية على مناطق شمال الجزيرة العربية والبلاد اعتبارا من الثلاثاء القادم ويستمر عدة أيام.

وذكر الأسدي، في منشور على "فيسبوك" تابعه NRT عربية، اليوم الأحد، 14 شباط 2021، ان "المنخفض المقبل تصاحبه كتلة هوائية شديدة البرودة في طبقات الجو العليا وفرصة تساقط الثلوج بكثافة يشمل معظم مناطق دهوك وأربيل والسليمانية ومناطق شمال الموصل وكركوك وأجزاء محدودة من غرب مدينة الرمادي تحديدا الرطبة، وهناك فرصة لباقي المناطق ضعيفة حاليا وتبقى حسب تطور المنظومة الجوية".

وأضاف انه "يتوقع نشاط متوقع في حركة الرياح تصل هبات الرياح إلى 75 كلم وربما أكثر خلال يومي الأربعاء والخميس وفرصة واردة جدا لتشكل موجات غبار كثيفة ".

وأوضح ان "هناك ارتفاعا ملحوظا بدرجات الحرارة بشكل مؤقت خصوصا مناطق الجنوب خلال اليومين القادمين ثم تنخفض درجات الحرارة اعتبارا من يوم الخميس القادم مع دخول كتلة هوائية باردة مصاحبة للمنخفض الجوي وأجواء باردة متوقعة في جميع المناطق".

وأشار إلى ان "فرص الأمطار المتوقعة تشمل معظم المناطق الوسطى والجنوبية ومناطق الشمال واقل حصة من الحالة هي المنطقة الغربية حيث متوقع ان تبدأ فرص الأمطار بدءا من مساء الثلاثاء المقبل على مناطق الشمال ثم تتحرك فرص الأمطار على المناطق الوسطى خلال يوم الأربعاء تليها مناطق الجنوب مساء ويوم الخميس وقوتها من خفيفة إلى متوسطة قد تغزر على بعض المناطق".

وحذر الأسدي، من تراكم الثلوج في مناطق الشمال، ومن نشاط الرياح في معظم المناطق ، كما حذر من تشكل موجات الغبار خلال تأثير الحالة .

الخريطة المرفقة توضح توقعات الأمطار والثلوج خلال تأثير الحالة الجوية المقبلة.

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