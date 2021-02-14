قتل زوجته وحماته وطفليه.. ثم انتحر

2021/02/14 | 08:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت وسائل إعلام ألمانية عن تفاصيل جريمة قام بها ألماني يبلغ 41 عاما، حيث قتل أربعة من أفراد عائلته بينهم زوجته وطفلاه قبل أن ينتحر.

وبحسب الشرطة المحلية في مدينة راديفورمفالد في شمال غرب ألمانيا، فقد تم استدعاء فرق الإغاثة بسبب حريق داخل منزل في المدينة الواقعة في ولاية شمال الراين-فستفاليا، وعثروا في الداخل على جثة الرجل وزوجته البالغة 37 عاما وطفليهما البالغين أربع سنوات وسنة واحدة، إضافة إلى والدة الزوجة البالغة 77 عاما.

وقالت الشرطة المحلية في بيان "بعد فحوص أولية للطب الشرعي وتقصيات أخرى، تفترض النيابة العامة والشرطة أن الأب ارتكب الجريمة بالسلاح الأبيض، قبل أن ينتحر".

وأشارت الشرطة إلى عدم وجود مؤشر إلى "مشاركة آخرين" في الجريمة التي حصلت على الأرجح بسبب الانفصال الذي يعمل على إتمامه الزوجان.

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