2021/02/14 | 08:48 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكدت منظمة الصحة العالمية أنه بالنظر إلى حجم جائحة كوفيد-19، من المتوقع أن يتأثر الكثير من الأشخاص بأعراض ما بعد الإصابة بالمرض أو ما يُسمّى “بكوفيد الطويل”.وخلال المؤتمر الصحفي الاعتيادي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، شدد الخبراء على أن أفضل طريقة للوقاية هي منع الإصابة بالعدوى في المقام الأول.وأشار الخبراء إلى أن أكثر من يتأثرون بأعراض كـوفيد-19 على المدى الطويل هم من أصيبوا بالمرض الشديد والمتوسط، ويمكن أن تستمر الأعراض ويمكن أن تأتي وتختفي.وقال د.تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، “الآن، يقول بعض الناس إن تطعيم العالم غير ممكن، إنهم مخطئون تماما، فاللقاحات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كوفيد الطويل..



أعراض تظهر بعد الإصابة بكورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوفيد الطويل.. أعراض تظهر بعد الإصابة بكورونا) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوفيد الطويل.. أعراض تظهر بعد الإصابة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).