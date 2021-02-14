- الهند أم العجائب- في عيد الحب - هاشم مطر

2021/02/14 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاشم_مطر كاد قلبي تخترقه الابتسامة، حينما قررت أن أكتب رسالة، رسالة حب، طرب وبهجة، فعيد الحب يمضي في كل عام كشعاع بارد ثم يغيب فلا يترك أثراً بي كما لم يترك أثره فيكم، فأنا وأنتم من طينة مبتلّة منقوعة بدموعها ومكتفية بذاتها، وعلى ما يبدو منذورة للصمت بندرتها وقلقها وشدة تعلقها بشقائها.



فقلت: ليس من الأنسب ان انكأ ذكرى هذا اليوم بالكثير مما فات وتعذر حضوره، بل سأتفاءل بالقادم، فلدي من الأسباب ما يجعلني افرح ......





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