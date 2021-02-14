بالتفاصيل.. العراق يصدر حزمة قرارات مشددة جديدة ضد كورونا

2021/02/14 | 08:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، حزمة قرارات جديدة لمنع تفشي فيروس كورونا....

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