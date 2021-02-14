مصرع شاب بسلاحه الشخصي في الديوانية

2021/02/14 | 09:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الديوانية

أفاد مصدر امني من محافظة الديوانية، اليوم الاحد، بمصرع شخص بعد أن اصاب نفسه برصاص سلاحه بالخطأ.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "شاباً يبلغ من العمر 23 عاماً فارق الحياة، داخل منزله وسط الديوانية، بعد أن أطلق النار على نفسه بالخطأ".

وتابع، أن "الضحية كان يعمل على تنظيف سلاحه الشخصي، قبل أن يطلق النار على نفسه، ليفارق الحياة بعدها".

يتبع.



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