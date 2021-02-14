النقل تسجل هزة أرضية جديدة في السليمانية

2021/02/14 | 09:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- السليمانية

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الأحد (14 شباط 2021)، تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية فجر اليوم في محافظة السليمانية.

وذكرت الهيأة في تقريرها، أن "الهزة سجلت في تمام الساعة 3:41:25 فجرًا وقد بلغت قوتها (3،4) درجات، و تبعد (9) كم شمال غرب قضاء كلار - محافظة السليمانية، بالقرب من قرية كوبان".

وأضاف البيان، أنه "لم يُثبّت الشعور بها من قبل المواطنين، وسنوافيكم في حال حصول اي مستجدات اخرى".

ودعت الهيأة المواطنين الكرام إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".

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