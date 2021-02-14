 نواب: حصة الاقليم في الموازنة ستحسم بعد تأكيد كردستان التزامه بتسليم واردات النفط

2021/02/14 | 09:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاصاجمع نواب من مختلف الكتل السياسية على ان حسم الموازنة مرهون بتأكيد الاقليم على التزامه بتسليم واردات النفط وفق بنود الموازنة، مشددين على ضرورة حسم هذا الامر وعدم تكرار السيناريو السابق.وقال عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي موحان لـ /المعلومة/، ان “هناك اجماع نيابي وخاصة نواب الكتل الشيعية على حسم حصة كردستان في الموازنة شريطة تسليم الاقليم واردات النفط والمنافذ الحدودية”.من جهة اخرى، اكد النائب عن تحالف الفتح ناصر تركي لـ /المعلومة/، انه ” لن يكون هناك تصويت الا بالاتفاق مع الاقليم حول الالتزام بالنصوص الواردة في قانون الموازنة، وخاصة مايتعلق بالصادرات النفطية وتسليم الواردات الى بغداد”.وتشير ترجيحات عضة اللجنة المالية، النائب عن اقليم كردستان احمد حمة الى ان الموازنة قد تمرر خلال الاسبوع الجاري في حال حسم حصة كردستان في الموازنة والتوصل الى اتفاق نهائي حولها.



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