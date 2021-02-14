2021/02/14 | 09:42 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يجري فريق من الباحثين دراسة حول الحياة الاجتماعية للزرافات في تنزانيا، حيث تبحثن عن الأمان مع صديقاتهن بعيدا عن الذكور.وأكد الباحثون بأن الزرافات الإناث يرغبن بقضاء وقت أطول مع بعضهم بعيدا عن الذكور الذين يحاولون التحرش بهن.مؤكدين أن الزرافات التي تبقى معا وتشكل صداقات قوية، تعيش عمرا أطول من التي تعيش بمفردها، إذ تتشارك هذه المجموعات أفضل أماكن الطعام، وتحذر بعضها البعض من الحيوانات المفترسة، إلى جانب أن الروابط الوثيقة بين إناث الزرافات تساعدها في التحكم بمستويات التوتر عن طريق الحد من تحرش الذكور.وتتبع فريق من جامعة زيوريخ السويسرية حياة 512 أنثى من زرافة من زرافات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزرافات يفضلن العيش مع بعضهن بعيدا عن الذكور عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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