السليمانية تتعرض لهزة أرضية خامسة في 72 ساعة

2021/02/14 | 09:42 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، تسجيل هزة أرضية في محافظة السليمانية بقوة 3.4.وقالت الوزارة في بيان، إن “الهزة سجلت في تمام الساعة 3:41:25 فجراً وقد بلغت قوتها 3،4 درجة وتبعد 9 كم شمال غرب قضاء كلار – محافظة السليمانية، بالقرب من قرية كوبان”.وأضاف، “ولم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين”.ودعت الوزارة المواطنين إلى “أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي”.

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