بايدن يعلق على تبرئة ترامب

2021/02/14 | 09:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت أنّه رغم تبرئة الرئيس السابق دونالد ترامب من تهمة “الحضّ على التمرّد” في ما يتعلق بأعمال العنف التي شهدها مقرّ الكابيتول في 6 يناير(كانون الثاني) الفائت، فإنّ التهم الموجّهة إليه ليست موضع خلاف وأنّ ذلك الاعتداء يُظهر أنّ “الديموقراطيّة هشّة”.

وقال بايدن بعد تبرئة ترامب “في حين أن التصويت النهائي لم يؤد إلى إدانة، فإن جوهر التهمة ليس محل خلاف”.

وأضاف “هذا الفصل المحزن من تاريخنا ذكرنا بأن الديموقراطية هشة.



يجب الدفاع عنها دائماً.



يجب أن نكون على الدوام يقظين”.

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