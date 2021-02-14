2021/02/14 | 09:47 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلاب من كويه يوجهون مناشدة لوزارة التعليم العالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/14 | 09:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طلاب من كويه يوجهون مناشدة لوزارة التعليم العالي) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طلاب من كويه يوجهون مناشدة لوزارة التعليم العالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).