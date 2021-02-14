لقاح كورونا.. بغداد تطلب جرعة لقاحات طارئة من واشنطن

2021/02/14 | 09:47 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد

كشفت مصادر مطلعة عن مخاطبة وزارة الخارجية، السفارة الأميركية في بغداد لمساعدة العراق بالحصول على مليون جرعة من لقاح كورونا.





وخاطبت وزارة خارجية العراق سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، ونقلت لها التماس وزارة الصحة لمساعدة الشعب العراقي في هذا الوقت العصيب وتجهيزه بشكل عاجل بـ ( مليون ) جرعة من لقاح شركة (Pfizer ) أو (AstraZeneca)".

واعلنت وزارة الصحة، امس السبت، الموقف الوبائي اليومي في عموم العراق، مؤكدة تسجيل 2190 اصابة جديدة و1158 حالة شفاء فضلاً عن 7 وفيات.

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