اكتشاف أقدم مصنع لصناعة 'الجعة' في العالم (صور)

2021/02/14 | 09:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 28 دقیقة

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كشفت بعثة أثرية مصرية أميركية مشتركة، في شمال أبيدوس بمحافظة سوهاج، عن ما يعتقد أنه أقدم مصنع لصناعة الجعة عالية الإنتاج في العالم.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، في بيان ان " المصنع يرجح أنه يرجع إلى عصر الملك نعرمر، وأنه يتكون من ثمانية قطاعات كبيرة بمساحة طول 20م x عرض 2.5م x عمق 0.4م، كانت تستخدم كوحدات لإنتاج الجعة، حيث احتوى كل قطاع على نحو 40 حوضا فخاريا منتظمة في صفين لتسخين خليط الحبوب والماء، وكل حوض مثبت في مكانة بواسطة دعامات مصنوعة من الطين وموضوعة بشكل رأسي على هيئة حلقات.

وأشار ماثيو آدمز، رئيس البعثة، إلى أن الدراسات أثبتت أن المصنع كان ينتج نحو 22,400 لتر من الجعة في المرة الواحدة، وربما تم بناؤه في هذا المكان بالتحديد لتزويد الطقوس الملكية التي كانت تتم داخل المنشآت الجنائزية الخاصة بملوك مصر الأوائل، إذ عثر خلال أعمال الحفائر بتلك المنشآت على أدلة استخدام الجعّة في طقوس تقديم القرابين.

جدير بالذكر أنه قام عدد من علماء الآثار البريطانيون بالكشف عن هذا المصنع في بداية القرن العشرين، ولم يتم تحديد موقعه بدقة، وتمكنت البعثة الحالية من إعادة تحديد مكانه والكشف عنه وعن محتوياته.

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