روسيا تستعد للحصول أطول غواصة في العالم

2021/02/14 | 09:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..تستعد وزارة الدفاع الروسية للحصول على غواصة “بيلغورود” النووية التي تعد أطول غواصة في العالم، وفق ما أفادت صحيفة “إزفيستيا” الروسية.وأشارت الصحيفة إلى أن غواصة “بيلغورود” (مشروع 09852) التي يبلغ طولها 180 مترا، يمكن اعتبارها “آخر غواصات القوى العظمى السابقة”، في إشارة إلى أن بناءها بدأ عمليا قبل انهيار الاتحاد السوفيتي، وإن كان الموعد الرسمي لبدء أعمال بنائها هو 24 يوليو 1992.وذكرت “إزفيستيا” أن “بيلغورود” ستصبح أول غواصة مخصصة لحمل طوربيدات “بوسيدون” الذرية (المعروفة باسم سلاح “يوم القيامة”)، التي “يمكن استخدامها لتوجيه ضربة نووية إلى أراضي العدو المحتمل في حال قيامه بتوجيه الضربة الأولى”.وأضافت أن الانفجار النووي بالقرب من سواحل البلاد، ذات الكثافة السكانية العالية ومراكز صناعية كثيرة، من شأنه أن يسبب بتكون موجات تسونامي عملاقة، عدا الآثار المدمرة الأساسية لأي انفجار نووي.وتابعت “إزفيستيا ” أن الغواصة المذكورة يمكن أن تتزود أيضا بروبوت “كلافيسين” ومحطات نووية مخصصة للعمل في أعماق المياه على غرار محطة “لوشاريك”.انتهى / 25م

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