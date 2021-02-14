سفير العراق في الفاتيكان يكشف جدول اعمال زيارة البابا الى العراق

2021/02/14 | 09:53 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن سفير العراق المعتمد لدى الفاتيكان، رحمن العامري، جدول أعمال البابا فرنسيس خلال زيارته المرتقبة إلى العراق، فيما رجح توقيع وثيقة لـ “الأخوة الإنسانية” بين البابا والمرجع الأعلى علي السيستاني في النجف.وقال العامري في تصريح صحفي، إن “الرســــالة الكبيرة التي تتضمنها زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق هي دعم ســــبل الحوار بين الأديان، حيث يرغب البابا في تعزيز الحوار والعيش المشترك بين جميع المكونات الدينية، ســــواء بين الكنائس الشــــقيقة، أو من خــــلال العلاقات الإســــلامية المسيحية”.وأضاف أن “البابا فرنسيس سيعقد لقاء خاصاً مع المرجع الديني الأعلى السيد علي السيســــتاني، لبحث قضايــــا الحد من التطرف ونبذ الكراهية وإشــــاعة قيم الســــلام […]

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