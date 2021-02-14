النساء من الثورة ضد السروال إلى “أخوات الرجال” - باسكال صوما

2021/02/14 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#باسكال_صوما لا يخلو الأمر من أن تتحوّل "أخت الرجال" في لحظة واحدة إلى "مسترجلة" و"فاجرة"، حين تستخدم قوتها بما يضرّ المصالح الذكورية في المجتمع ويهدد النمط السائد من المفاهيم المسطّحة...تنشر هذه المادة بالتعاون مع روزنةكانت الناشطة السورية سندس سليمان تحضر اجتماعات المعارضة السورية ومعها طفلها الرضيع الذي سمّته “تمرّد”.



قيل عن سندس إنها النسخة العربية من النائبة الإيطالية السابقة ليسيا رونزولي التي ك ......





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