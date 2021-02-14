‌هزة أرضية جديدة تضرب منطقة كرميان

2021/02/14 | 10:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت هزة أرضية، فجر اليوم الاحد، قضائي خانقين وكلار في منطقة كرميان وأطرافها، فيما دعت ادارة المنطقة، المواطنين الى اتخاذ الحيطة والحذر.

وقال مصدر مطلع في تصريح لـ PUKmedia: ان هزة أرضية ضربت قضائي خانقين وكلار في منطقة كرميان، شعر المواطنون بقوة الهزة الارضية التي وقعت فجر اليوم.

من جانبها اعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي الاتحادية، ان الهزة الارضية كانت بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر وتبعد 9 كم شمال غرب قضاء كلار، و40 كم عن مركز قضاء خانقين.

ودعت الهيئة المواطنين، الى أخذ الحيطة والحذر والإلتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.

هذا وكانت 3 هزات ارضية قد ضربت منطقة كرميان، يوم الجمعة الماضي، وبدرجات متفاوتة حسبما اعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي.

PUKmedia خاص

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