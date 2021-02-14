بعد جسر الأمين.. تحذيرات من انهيار جسور أخرى في بغداد

2021/02/14 | 10:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

حذرت لجنة الخدمات النيابية، الاحد، من ان تكون حادثة «جسر الامين» انذارا لانهيار جسور اخرى نتيجة عدم اجراء عمليات الصيانة المطلوبة وتقادمها، وسط استياء كبير من قبل سالكي هذا الجسر، بسبب طوابير الزحام الشديدة.

وقال عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية النائب جاسم البخاتي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “انهيار جسر الامين رسالة انذار لتأهيل جميع الجسور المطلة على شرق القناة ونهري دجلة وديالى ومتابعتها من قبل الدوائر المعنية”.

واضاف ان “الجسر تم افتتاحه في ستينيات القرن الماضي، وهو عبارة عن (قنطرة)، وبسبب تقادمه ومرور الاحمال الثقيلة عليه ادى الى انهياره بشكل مفاجئ مما تسبب في زخم مروري كبير امتد من شرق العاصمة الى شمالها».

وطالب البخاتي “مديرية المرور بحصر مرور السيارات الصغيرة والمتوسطة ذات الحمولة 2 طن فقط على الجسر، وتخصيص طريق اخر لمرور الشاحنات بالحمولات الثقيلة».

وقد شكلت لجنة من المهندسين بدائرة الطرق والجسور التابعة الى امانة بغداد، واكدت ان الانهيار تم في الكتف الايسر وليس في البنية التحتية له، بينما اعلنت تأهيله وصيانته عبر ربط الجسر مباشرة من خلال شبكة من الاسلاك الحديدية والانتهاء منه باقرب فرصة، ولكن المشكلة مع الاسف تتكرر مجددا بسبب مرور الشحنات الكبيرة عليه.



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