2021/02/14 | 10:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسبعة مليارات دينار..النزاهة تكشف تلاعباً في ضريبة محطات وقود وغاز بالبصرة المركز الخبري الوطني.

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