عملية تدقيق تقود النزاهة لملف فساد بـ 7 مليارات دينار في البصرة

2021/02/14 | 10:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد (14 شباط 2021)، عن وجود تلاعبٍ في التحاسب الضريبي لـ(90) محطة وقود وغاز في البصرة، مبينة أن قيمة الأموال الواجب دفعها تتجاوز (7,000,000,000) مليارات دينار.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مديريَّة تحقيق البصرة تمكَّنت من ضبط (57) إضبارة خاصَّة بمحطات الوقود الأهلية و(33) إضبارة لمحطات الغاز الأهليَّة في دائرتي الضريبة في البصرة والزبير، مشيرةً إلى وجود تلاعبٍ في التحاسب الضريبيِّ فيها من قبل بعض مُوظَّفي الدائرتين".

وأضافت، أن "عملية تدقيق الأضابير المذكورة من قبل لجنة تدقيقيَّةٍ في الهيئة العامَّة للضرائب بيَّـنت أن قيمة الأموال الواجب دفعها كضريبةٍ مُتحقّقةٍ من قبل المُكلَّفين من أصحاب المحطَّات بلغت( 7,150,479,739) مليار دينارٍ؛ استناداً للقانون رقم (113 لسنة 1982)".

وأشار بيان هيأة النزاهة إلى أن "فريق عمل المديريَّة قام في عمليَّةٍ ثانيةٍ، بضبط مُتَّهمٍ بحوزته عددٌ من المُستمسكات المُزوَّرة أثناء وجوده في فرع هيئة التقاعد الوطنيَّة بالمحافظة؛ بغية الحصول على راتبٍ خلافاً للقانون".

وبيَّنت أنَّه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّـتين، وعرضهما رفقة الأوليات والمُتَّهم في القضيَّة الثانية على السيّد قـاضي محـكمة التحـقيق المُختصَّة بالنظر في قـضايا النـزاهة في البـصـرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة".

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