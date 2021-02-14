دخول 150 طناً من الاوكسجين الطبي الى البصرة قادماً من الكويت

2021/02/14 | 10:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت هيأة المنافذ الحدودية دخول 150 طناً من الاوكسجين الطبي الى محافظة البصرة قادماً من الكويت.وذكرت الهيأة في بيان وصل “النور نيوز”، انه”تنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، هيأة المنافذ تؤكد استمرار دعمها للواقع الصحي لمواجهة جائحة كورونا وتوفير المسلتزمات الطبية الضرورية، وللحاجة الملحة”.واضافت ان”دائرة صحة محافظة البصرة استغاثت تم وعلى الفور …

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