2021/02/14 | 10:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الأحد، عن تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية فجر اليوم في محافظة السليمانية.وبين تقرير الوزارة ان “الهزة سجلت في تمام الساعة 3:41:25 فجرًا وقد بلغت قوتها (3،4) درجة وتبعد (9) كم شمال غرب قضاء كلار – محافظة السليمانية، بالقرب من قرية …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة أرضية بقوة (3،4) درجة تضرب السليمانية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزة أرضية بقوة (3،4) درجة تضرب السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).