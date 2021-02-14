حادثة جسر الامين “يدق جرس الانذار”… الجسور الأخرى على الطريق

2021/02/14 | 10:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النورنيوز/ بغدادحذرت لجنة الخدمات النيابية من ان تكون حادثة “جسر الامين” انذارا لانهيار جسور اخرى نتيجة عدم اجراء عمليات الصيانة المطلوبة وتقادمها، وسط استياء كبير من قبل سالكي هذا الجسر، بسبب طوابير الزحام الشديدة.وعبر عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية جاسم البخاتي في حديث صحفي عن “خشيته من سقوط جسور اخرى غير مؤهلة”.واعتبر ان “انهيار جسر …

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