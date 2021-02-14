نائبة لـ / نينا / : الموازنة في مراحلها النهائية .. وجلسة التصويت هذا الاسبوع

2021/02/14 | 10:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكدت عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى منى العبيدي ان : الموازنة العامة للدولة وصلت لمراحلها النهائية بعد نقاشات واستضافات اخذت وقتا طويلا.وقالت للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : الفقرة التي تحتاج الى حل الان هي مسالة نسبة الاقليم والملفات المتعلقة بها والتي نامل ان يتم حلها سريعا لنصل الى توافق كامل لاقرار الموازنة .واستبعدت العبيدي ان يتاخر اقرار الموازنة لما بعد الشهر الحالي ..مشيرة الى ان جلسة التصويت ستكون خلال هذا الاسبوع .وكان مجلس النواب مدد فصله التشريعي شهرا واحدا ينتهي بعد اسبوعين لاقرار الموازنة العامة للدولة قبل تمتعه بعطلته التشريعية./انتهى3

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