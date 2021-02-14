2021/02/14 | 10:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد غدا الاثنين وبعده طقسا صحوا الى غائم جزئيا ..وممطرا الاربعاء وبعده .وذكر بيان للهيئة ان : طقس يوم غد الاثنين سيكون في المناطق كافة صحوا بغيوم متفرقة ، والرياح في المنطقتين الوسطى والشمالية تكون حركتها جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم .وفي المنطقة الجنوبية تكون حركتها شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم .وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 10 مئوية والعظمى 27 مئوية .وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في السليمانية 6 مئوية واعلاها في الديوانية والبصرة 13 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في دهوك 20 مئوية واعلاها في بابل 28 مئوية.واوضحت ان طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون في المناطق كافة غائما جزئيا والرياح تكون حركتها في المنطقتين الوسطى والشمالية جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (6-8 )كم .وفي المنطقة الجنوبية تكون حركتها جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة (30-40 )كم/س ، بمدى رؤية (6-8 )كم.وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا قليلا عن اليوم السابق.اما طقس يوم الاربعاء المقبل فيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية غائما ممطر بعواصف رعدية يتحول الى صحو .والرياح بعموم المناطق جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة (30-40 )كم/س ، بمدى رؤية (6-8 )كم .وفي المنطقة الجنوبية غائم جزئي يتحول الى غائم ممطر .وتسجل درجات الحرارة انخفاضا قليلا عن اليوم السابق.ويكون الطقس يوم الخميس المقبل غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والجنوبية وفي المنطقة الشمالية غائم ممطر وحدوث عواصف رعدية.وتسجل درجات الحرارة انخفاضا قليلا عن اليوم السابق ./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانواء تتوقع غدا وبعده طقسا صحوا الى غائم جزئيا . وممطرا الاربعاء وبعده) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانواء تتوقع غدا وبعده طقسا صحوا الى غائم جزئيا . وممطرا الاربعاء وبعده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).