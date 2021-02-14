تركيا تعلن انتهاء

2021/02/14 | 10:25 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الأحد، انتهاء عملية "مخلب النسر-2"، التي يشنها الجيش التركي شمال العراق، بعد تحييد 50 مسلحاً من حزب العمال الكردستاني، وفق تلفزيون "تي آر تي" التركي.

يأتي الإعلان عن انتهاء العملية عقب جولة ميدانية قام بها أكار وقادة الجيش التركي السبت، على الوحدات العسكرية في ولاية شرناق على الحدود مع شمال العراق.

يشار إلى أن عملية "مخلب النسر 2" انطلقت في 10 فبراير الحالي في منطقة غارا شمال العراق.

غارات جوية متكررة

وتشن تركيا تكراراً غارات جوية على قواعد خلفية لحزب العمال الكردستاني في المناطق الجبلية في شمال العراق حيث أقام معسكرات تدريب ومخابئ أسلحة.



وتقوم قوات خاصة أحياناً بعمليات توغل محدودة.

كما تثير العمليات التركية توتراً مع الحكومة العراقية لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يكرر التأكيد بأن بلاده تعتزم معالجة مسألة حزب العمال الكردستاني في شمال العراق إذا كانت بغداد "غير قادرة على القيام بذلك"، وفق قوله.

وفي ديسمبر دعا أردوغان العراق إلى تكثيف معركته على الأرض ضد عناصر حزب العمال الكردستاني، وذلك خلال استقباله في أنقرة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

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