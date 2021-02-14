2021/02/14 | 10:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، الاحد، عن وجود تلاعبٍ في التحاسب الضريبي لـ(90) محطة وقود وغاز في البصرة، مبينة أن قيمة الأموال الواجب دفعها تتجاوز (7,000,000,000) مليارات دينار.

وقالت الهيئة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “مديريَّة تحقيق البصرة تمكَّنت من ضبط (57) إضبارة خاصَّة بمحطات الوقود الأهلية و(33) إضبارة لمحطات الغاز الأهليَّة في دائرتي الضريبة في البصرة والزبير، مشيرةً إلى وجود تلاعبٍ في التحاسب الضريبيِّ فيها من قبل بعض مُوظَّفي الدائرتين”.

وأضافت أن “عملية تدقيق الأضابير المذكورة من قبل لجنة تدقيقيَّةٍ في الهيئة العامَّة للضرائب بيَّـنت أن قيمة الأموال الواجب دفعها كضريبةٍ مُتحقّقةٍ من قبل المُكلَّفين من أصحاب المحطَّات بلغت( 7,150,479,739) مليار دينارٍ؛ استناداً للقانون رقم (113 لسنة 1982)”.

وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، “قام فريق عمل المديريَّة بضبط مُتَّهمٍ بحوزته عددٌ من المُستمسكات المُزوَّرة أثناء وجوده في فرع هيئة التقاعد الوطنيَّة بالمحافظة؛ بغية الحصول على راتبٍ خلافاً للقانون”.

وبيَّنت أنَّه “تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّـتين، وعرضهما رفقة الأوليات والمُتَّهم في القضيَّة الثانية على السيّد قـاضي محـكمة التحـقيق المُختصَّة بالنظر في قـضايا النـزاهة في البـصـرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النزاهة تكشف تلاعباً في ضريبة محطات وقود وغاز في البصرة بـ 7 مليارات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( النزاهة تكشف تلاعباً في ضريبة محطات وقود وغاز في البصرة بـ 7 مليارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).