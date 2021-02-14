رأي وحوار - فلاح أمين الرهيمي

2021/02/14 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي تعرض قناتي دجلة والشروق نيوز برامج (لعبة الكراسي والقرار لكم ونفس عميق) وتدعو شخصيات سياسية وفكرية واقتصادية للمشاركة فيه ويطرح مقدم البرنامج موضوع تجرى المحاورة والنقاش حوله بين مقدم البرنامج وبين الشخص المشارك في البرنامج ويبقى الحوار والمناقشة محصوراً بين شخصين مقدم البرنامج والشخص المدعو للبرنامج حتى نهاية البرنامج دون التوصل إلى نتيجة بين الطرفين في بعض الأحيان ودون أي مشاركة من المتلقي أي ال ......





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